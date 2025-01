Medien: Araújo mit neuem Klub einig

Seit Sommer ist Hansi Flick Trainer beim FC Barcelona, verhalf bereits einigen Talenten zum Durchbruch im Profibereich und sorgte bei etablierten Spielern wie etwa Raphinha für eine klare Leistungssteigerung. Einer, der jedoch nicht wirklich vom neuen Trainer profitieren konnte, ist Ronald Araújo.

Das liegt allerdings allen voran an seiner Verletzungshistorie. Der uruguayische Nationalspieler hatte den Katalanen mit einer langwierigen Oberschenkelverletzung seit Juli gefehlt und debütierte unter Flick erst am vergangenen Samstag im spanischen Pokal gegen Viertligist UD Barbastro (4:0), als er auch gleich die Kapitänsbinde trug.

Doch nach seiner langen Ausfallzeit droht dem 25-Jährigen in den wichtigen Spielen zunächst die Bank, er muss sich erst einmal hinter Pau Cubarsí und Iñigo Martínez anstellen. Deshalb will der Innenverteidiger weg, um nach seiner Verletzung garantiert Spielpraxis sammeln zu können. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat Araújo sogar schon Juventus Turin zugesagt, das in der Abwehr auf der Suche nach Verstärkungen ist. Klub und Spieler sind sich demzufolge einig. Offen bleibt, wie Barça dem Geschäft gegenübersteht.

Auch Hancko soll kommen

Die Alte Dame will Danilo loswerden, Bremer und Juan Cabal fallen jeweils mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Da die Kassen klamm sind, würde Juve eine halbjährige Leihe bei Araújo begrüßen. Außerdem soll mit Dávid Hancko von Feyenoord Rotterdam ein weiterer Verteidiger kommen.

Für Araújo, der in den vergangenen vier Spielzeiten immer zum Stammpersonal der Katalanen gezählt und an dem im Sommer der FC Bayern Interesse gezeigt hatte, wäre es der erste Tapetenwechsel in Europa seit seiner Ankunft in Barcelona vor sieben Jahren. Der Vertrag bei Barça, das sich mit der Leihe ein Millionengehalt für die Rückrunde sparen würde, läuft noch bis 2026.