Chelsea: Stillstand bei Mount – zwei Alternativen

Der FC Chelsea kommt in den Vertragsverhandlungen mit Mason Mount nicht so recht voran. Der ‚Telegraph‘ berichtet von einem Stillstand in den Gesprächen zwischen den beiden Parteien. Momentan zeichne sich nicht ab, dass der 23-jährige Offensivspieler seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus diesem Grund beschäftigen sich die Blues dem Bericht zufolge mit zwei Alternativen: Lorenzo Pellegrini (26) von der AS Rom und Yéremy Pino (20) vom FC Villarreal. Sollte in der Personalie Mount bis zum kommenden Sommer nichts vorangehen, könnte Chelsea das Interesse an dem Duo intensivieren.