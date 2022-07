Union holt Leite an Bord

Stolze 72 U-Länderspiele hat Diogo Leite für Portugal absolviert. Nun geht es für den inzwischen 23-jährigen Innenverteidiger in der Bundesliga weiter. Union Berlin schnappt sich Leite gegen eine Gebühr von 500.000 Euro auf Leihbasis vom FC Porto. Dem Vernehmen nach kann der Linksfuß anschließend für festgeschriebene 7,5 Millionen Euro festverpflichtet werden.

„Wir sehen in Diogo einen hochspannenden und noch entwicklungsfähigen Spieler, der bereits international Erfahrungen gesammelt hat. Dazu ist er flexibel und vielseitig einsetzbar, sodass sich uns mehr Möglichkeiten in der Defensive bieten“, sagt Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Auch Leite selbst bezieht Stellung: „Nach insgesamt fünf Jahren als Profi in Portugal freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung in meiner Karriere. In Berlin sehe ich für mich persönlich die Chance, mich in einer europäischen Top-Liga und in der Europa League zu beweisen und weiterzuentwickeln. Mit meiner internationalen Erfahrung möchte ich zu einer erfolgreichen Saison für Union in allen drei Wettbewerben beitragen.“

Leite galt vor einiger Zeit als eines der größten portugiesischen Abwehrtalente. Mit der U21 scheiterte er vergangenes Jahr im EM-Finale gegen Deutschland. Der nachhaltige Durchbruch in Porto ist bislang allerdings ausgeblieben. Die vergangene Spielzeit bestritt Leite als Leihspieler beim SC Braga und lief in 33 Partien auf.