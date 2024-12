Roma: Zwei Neue für Ranieri?

Die AS Rom möchte sich im Winter verstärken. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sind die Giallorossi auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger sowie einem Backup für Stürmer Artem Dovbyk (27). Für die Position in der Abwehrkette werden neben Devyne Rensch (21) von Ajax Amsterdam Enrico Delprato (24) von Parma Calcio und Gabriele Zappa (24) von Cagliari Calcio gehandelt. Im Angriffszentrum haben die Römer ein Auge auf Giacomo Raspadori (24) geworfen, der bei der SSC Neapel bislang kaum zum Zug kommt. Bei dem Italiener wird auch eine Leihe in Betracht gezogen.

Die AS Rom kommt in dieser Saison bislang noch nicht in Tritt. Nach 14 Spielen belegt man lediglich Platz 15 in der Tabelle. Darüber hinaus wechselte man bereits zweimal den Trainer. Aktuell leitet Claudio Ranieri die Geschicke beim Hummels-Klub, wartet dabei jedoch noch auf seinen ersten Sieg als Übungsleiter der Roma.