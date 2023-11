Eintracht-Flirt Leonardo: Beraterin kündigt Transfer an

Marcos Leonardo wird den FC Santos aller Voraussicht nach im Winter in Richtung Europa verlassen. „Er hätte bereits im vergangenen Transferfenster gehen können, aber die sportliche Situation von Santos war da sehr angespannt. Sie einigten sich, dass er bleibt, denn er wollte dem Team bis zum Ende der Saison helfen“, so Beraterin Rafaela Pimenta, die mit Leonardos Berater Fernando Brito kooperiert, im Interview mit ‚Relevo‘, „aber die Zeit für einen Transfer ist jetzt gekommen. Er will ein Europa-Abenteuer wagen und das wird diesen Winter passieren.“

Vom spanischen Sport-Portal danach gefragt, ob das brasilianische Sturmtalent auch einen Wechsel in La Liga in Betracht ziehe, antwortet Pimenta: „Er ist für viele spanische Teams eine Option.“ Doch Leonardo ist europaweit begehrt. In der Vergangenheit wurde der 20-Jährige bereits mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, das nach wie vor einen Nachfolger für Randal Kolo Muani (24) sucht. Im Sommer versuchte es bereits die AS Rom, jüngsten brasilianischen Medienberichten zufolge gibt es zudem in der Premier League Interessenten.