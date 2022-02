BVB-Gerüchte: Der Preis für David

Wer Stürmer Jonathan David (22) im Sommer verpflichten will, muss tief in die Tasche greifen. Laut Informationen von ‚Sky‘ wird der OSC Lille seine Preisforderung auf 45 bis 55 Millionen Euro ansetzen, eine Ausstiegsklausel besitzt David nicht. ‚Tuttomercatoweb.com‘ nannte kürzlich neben Inter Mailand, dem FC Arsenal und Newcastle United auch Borussia Dortmund als Interessenten.

Der kanadische Nationalspieler strebt nach der Saison den nächsten Karriereschritt an, das kündigte sein Berater unlängst an. ‚Sky‘ zufolge will David unbedingt bei einem Champions League-Klub anheuern. Ob der BVB in der gehandelten Preiskategorie tatsächlich mitmischen wird, ist fraglich.