Medien: Bellingham wünscht sich BVB-Wechsel – Absage an Bayern

Der Wechsel von Jude Bellingham zu Borussia Dortmund schien zu Beginn des Monats fast schon in trockenen Tüchern zu sein. Ausgerechnet der FC Bayern will dem hartnäckigsten Ligarivalen aber in die Suppe spucken. Sorgen muss sich der BVB aber nicht machen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist der Wunsch des frühreifen 16-Jährigen klar: „In der neuen Saison will er beim BVB spielen.“ Der FC Bayern soll in den Überlegungen des Mittelfeld-Juwels keine Rolle spielen.

Zwar hat sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich um den englischen Zweitliga-Profi (32 Ligaspiele, sieben Torbeteiligungen) bemüht, sich jedoch eine deutliche Absage abgeholt. Laut dem Fachblatt hat Bellingham den Münchnern „bereits vor Wochen abgesagt“. Und daran soll sich auch seitdem nichts geändert haben.