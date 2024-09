Orban-Einspruch: Leipzig scheitert erneut

RB Leipzig muss im kommenden Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) auf Kapitän Willi Orbán verzichten. Wie der DFB offiziell mitteilt, wurde der Einspruch der Sachsen gegen die Sperre des 31-Jährigen auch in zweiter Instanz abgelehnt. „Durch Willi Orbáns Foul wurde eine offensichtliche Torchance verhindert, der dafür verhängte Freistoß führte nicht zu einem Treffer. Für ein nicht schwerwiegendes Foulspiel ohne anschließenden Torerfolg gibt es im Regelfall zwei Spiele Sperre, worauf das Sportgericht zutreffend erkannt hat“, wird Achim Späth, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts, in der öffentlichen Bekanntgabe zitiert.

Orbán war am ersten Spieltag der neuen Saison beim Spiel gegen den VfL Bochum (1:0) in der 85. Minute wegen einer Notbremse gegen Myron Boadu (23) des Feldes verwiesen und anschließend wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Partien gesperrt worden. RB legte zunächst Einspruch gegen das Urteil ein, der seitens der DFB-Gerichtsbarkeit abgelehnt wurde. Infolgedessen ging der Bundesligist in Berufung. Beim Sieg gegen Bayer Leverkusen (3:2) am zweiten Spieltag setzte der RB-Verteidiger bereits aus. Am vierten Spieltag gegen den FC St. Pauli darf Orbán dann wieder für RB auf dem Platz stehen.