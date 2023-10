West Ham: Neuer Anlauf bei Maguire

West Ham United hat die Personalie Harry Maguire immer noch im Kopf. Wie ‚ESPN‘ vermeldet, plant der englische Erstligist einen neuen Anlauf hinsichtlich einer Verpflichtung, sollte der 30-jährige Abwehrspieler bei Manchester United weiterhin auf wenig Spielzeit kommen. Schon im Januar möchten die Hammers dann zuschlagen.

Bereits im zurückliegenden Sommer war West Ham stark an Maguire interessiert, ein Transfer scheiterte dann aber auf der Zielgeraden. Bei den Red Devils ist der englische Nationalspieler unter Erik ten Hag nur Ergänzungsspieler. In der aktuellen Saison stand Maguire in der Premier League nur einmal in der Startelf des Rekordmeisters. Sein Vertrag läuft noch bis 2025 plus Option auf eine weitere Saison.