Nach BVB-Abschied: Steiniger Start für Brunner & Moukoko

Paris Brunner (18) und Youssoufa Moukoko (19) zählen zu den beiden talentiertesten Nachwuchsspielern der jüngeren Vergangenheit bei Borussia Dortmund. Doch das Duo packte aus ähnlichen, aber gleichzeitig unterschiedlichen Gründen ihre Koffer. Während Brunner als U17 Europa- und Weltmeister der Weg zu den Profis beim BVB ohne Einsatzgarantie zu lang erschien, war Moukokos Geduld nach bereits vier Spielzeiten als Joker aufgebraucht.

Beide Teenager fühlten sich bei Schwarz-Gelb offenbar trotz großem Potenzial unterbewertet und nicht ausreichend gefördert. Brunner zog es diesen Sommer für vier Millionen Euro zur AS Monaco, die den Youngster prompt an Partnerklub Cercle Brügge zur weiteren Entwicklung auslieh. Bei Moukoko wurde mit dem OGC Nizza eine Leihe mitsamt Kaufoption vereinbart.

Noch kein Karriereschritt

Bisher lässt sich festhalten, dass sich die Hoffnungen des Duos nur bedingt erfüllt haben. Brunner kommt in Brügge bisher auf zwei Teilzeiteinsätze (insgesamt 70 Minuten). Cercle-Trainer Miron Muslic ließ sein Sturmtalent in der Liga zuletzt jedoch zweimal über die vollen 90 Minuten auf der Bank sitzen. So auch heute bei der 2:3-Niederlage gegen den KRC Genk.

Im Sturmzentrum hat nach wie vor Kévin Denkey (23) die Nase vorn. Der togolesische Nationalspieler knipste vergangene Saison 28 Mal in 39 Spielen und ist dementsprechend gesetzt. Brunner bleiben da nur Kurzeinsätze, um den Torjäger zu entlasten. In Nizza sieht es für Moukoko ebenfalls noch nicht viel besser aus.

Zugegeben wechselte der Rechtsfuß erst kurz vor Transferschluss nach Südfrankreich. Gegen den SCO Angers Anfang September bleib die BVB-Leihgabe daher zunächst ohne Einsatz. Nach der Länderspielpause und mit reichlich mehr Trainingseinheiten im Gepäck fiel aber nur ein Jokereinsatz für Moukoko ab. Am heutigen Samstag im Derby gegen Olympique Marseille (0:2) ersetzte der Youngster in der 69. Minute Jérémie Boga auf dem linken Flügel.

Die auffälligste Aktion des zweifachen DFB-Nationalspielers war eine vergebene Großchance in der 78. Minute, als Moukoko am langen Pfosten aus rund fünf Metern Entfernung das Tor verfehlte und den Anschlusstreffer hätte erzielen können. Noch ist die Saison lang, bisher sieht aber es sowohl für Brunner als auch Moukoko nach einem noch steinigen Weg bis zu einem Stammplatz als Profi aus.