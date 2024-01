Bochum-Flirt Hashioka unterschreibt bei Luton

Premier League-Aufsteiger Luton Town hat wie erwartet den Transfer von Rechtsverteidiger Daiki Hashioka (24) eingetütet. Der Japaner kommt für kolportierte zwei Millionen Euro Ablöse von der VV St. Truiden. Dem Vernehmen nach unterschreibt der siebenfache Nationalspieler bis 2027.

Für Truiden bestritt Hashioka in dieser Saison 19 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Assists). Interesse am siebenfachen japanischen Nationalspieler hatten auch die Bochumer signalisiert, wollten aus Kostengründen aber erst im Sommer zuschlagen. „Meine Stärken sind Kopfball- und Eins-gegen-Eins-Situationen und ich laufe gerne und viel. Ich habe in dieser Saison erst zweimal getroffen, aber ich möchte mehr Tore erzielen. Ich kann es kaum erwarten, vor den Luton-Fans zu feiern“, sagt Hashioka über seine Unterschrift.