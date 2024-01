KSC: Hängt der Kapitän noch ein Jahr dran?

Jerôme Gondorf würde dem Karlsruher SC gerne über den Sommer hinaus erhalten bleiben. „Das Bestreben ist da, dass ich noch ein Jahr mache“, erklärt der zentrale Mittelfeldspieler gegenüber den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘. Das Vertragsverhältnis des 35-Jährigen endet in einem knappen halben Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch betont Gondorf, dass man „viele Dinge abwägen und sich selbst auch reflektieren“ müsse. Seit vier Saisons führt der Rechtsfuß den Zweitligisten als Kapitän aufs Feld. In der aktuellen Spielzeit kommt der Stratege auf 14 Einsätze in Liga zwei, in denen er einen Treffer vorbereitete.