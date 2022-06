Werder bindet Veljkovic

Milos Veljkovic (26) bleibt dem SV Werder Bremen erhalten. Wie die Grün-Weißen offiziell bekanntgeben, verlängert der Innenverteidiger seinen ursprünglich zum Ende des Monats auslaufenden Kontrakt. Nach Informationen der Deichstube ist Veljkovics neues Arbeitspapier bis 2025 datiert.

Clemens Fritz, Leiter für Scouting und Profifußball, ist glücklich, dass sich der Serbe für einen Verbleib entschieden hat: „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Milos. Er ist seit sechs Jahren bei uns und weiß, was er an dem Verein hat. Hier hat er sich zu einem gestandenen Profi entwickelt, der als Innenverteidiger alles mitbringt und über mehrere Jahre unter Beweis gestellt hat, dass er Bundesliga spielen kann. Wir sind froh, dass wir den Weg gemeinsam mit ihm fortsetzen.“

Veljkovic selbst freut sich auf die neue Saison bei seinem Arbeitgeber: „Nach dem Aufstieg in die Bundesliga war für mich klar, dass Bremen mein erster Ansprechpartner ist. Ich will alles dafür tun, dass wir in der neuen Saison unsere sportlichen Ziele erreichen. Dafür will ich auf dem Platz und in der Kabine noch mehr Verantwortung übernehmen.“