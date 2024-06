Chelsea angelt sich nächstes Top-Talent

Der FC Chelsea möchte seine Offensive für die kommende Saison weiter verstärken. Wie ‚BBC‘-Journalist Nizaar Kinsella berichtet, haben sich die Blues mündlich mit Aston Villa über den Transfer von Omari Kellyman geeinigt. Das 18-jährige Talent soll demzufolge für knapp 22,5 Millionen Euro nach London wechseln und an der Stamford Bridge einen Vertrag bis 2030 inklusive Option auf eine einjährige Verlängerung unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bericht ist sich auch der Spieler mit seinem neuen Verein über die Vertragsinhalte bereits einig geworden. Die medizinische Untersuchung soll für den morgigen Montag geplant sein. Kellyman stammt aus der Jugend von Derby County und war bei Aston Villa erst im vergangenen Sommer von der Nachwuchsmannschaft in die U21 aufgestiegen. Mit jeweils zwei Kurzeinsätzen in der Premier League und in der Conference League unterstrich der U20-Nationalspieler bereits, dass er hohe Ambitionen hat.