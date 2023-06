Korb kehrt nach Gladbach zurück

Julian Korb kehrt zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Borussia Mönchengladbach verkündet die Verpflichtung des 31-jährigen Rechtsverteidigers. Bei den Fohlen ist der Routinier als Verstärkung für die U23 vorgesehen, die in der Regionalliga West an den Start geht. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben. Korb stammt aus der Gladbach-Jugend und war zwischen 2006 und 2017 am Niederrhein aktiv. Sein Vertrag bei Holstein Kiel läuft im Sommer aus.

„Ich bin froh, wieder hier zu sein und ab Sommer die Raute auf der Brust tragen zu dürfen. Es fühlt sich wie nach Hause kommen an. In erster Linie möchte ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Darüber hinaus bin ich hier selbst die Schritte von der U15 bis zu den Profis gegangen. Die Erfahrung, die ich dabei gesammelt habe, möchte ich gerne weitergeben und den Jungs somit helfen. Es ist eine reizvolle Aufgabe, die ich voller Elan angehen werde“, so Korb.

