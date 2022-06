Verlängerung & Leihe für Bayerns Jastremski

Der FC Bayern verlängert den Vertrag von Lenn Jastremski und gewährt dem Nachwuchsstürmer bei dieser Gelegenheit Spielpraxis. Das neue Arbeitspapier ist bis Sommer 2024 datiert. Die kommende Saison wird der 21-Jährige beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue auflaufen.

In der abgelaufenen Spielzeit stürmte Jastremski leihweise für Viktoria Köln und erzielte in elf Ligapartien zwei Tore. Nun darf er sich erneut in der dritten Liga beweisen. 2020 war Jastremski aus der Jugend des VfL Wolfsburg in Bayerns zweite Mannschaft gewechselt.