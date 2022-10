Spieler des Spieltags: Giacomo Raspadori

Zum ersten Mal überhaupt lief Giacomo Raspadori von Beginn an in einem Champions League-Spiel auf. Und das Vertrauen von Trainer Luciano Spalletti rechtfertigte der 22-jährige Angreifer prompt. Zwei Tore und ein Assist gelangen Raspadori beim famosen 6:1-Sieg der SSC Neapel bei Ajax Amsterdam. Das nennt man wohl in der Königsklasse angekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Topelf

Die Ergebnisse im Überblick