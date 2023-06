Celta Vigo feuert Carvalhal

Celta Vigo braucht für die kommende Spielzeit einen neuen Trainer. Der La Liga-Klub hat sich von Carlos Carvalhal getrennt. Der 57-Jährige trat den Posten bei den Celestes erst im Novemebr des vergangenen Jahres an.

Der Portugiese holte in 29 Partien durchschnittlich 1,31 Punkte. Wer künftig bei Vigo an der Seitenlinie steht, hat der Klub noch nicht bekanntgegeben. Der Verein verabschiedet Carvalhal mit den Worten: „Der Verein möchte Carvalhal und seinen Assistenten seinen aufrichtigen Dank für die Professionalität und Ehrlichkeit aussprechen, die sie seit ihrer Ankunft in Vigo im vergangenen November gezeigt haben.“

