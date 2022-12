Kroatien: Modric will weitermachen

Luka Modric will seine Nationalmannschaftsschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Im Anschluss an den Sieg über Marokko im Spiel um Platz drei (2:1) erklärte der 37-Jährige, er werde „mindestens bis zum Finale der Nations League weitermachen“. Die Finalrunde, an der neben Kroatien auch die Niederlande, Spanien und Italien teilnehmen, findet im Juni 2023 statt.

„Wenn wir schon beim Finalturnier dabei sind, wäre es sinnlos, wenn ich das nicht mitmachen würde. Danach sehen wir weiter“, so Modric, der ein Mitwirken bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland offenließ: „Ich muss diese Frage Schritt für Schritt angehen.“ Modric blickt bereits auf 162 Länderspiele zurück. 2018 wurde der Mittelfeldspieler von Real Madrid mit Kroatien Vize-Weltmeister.

