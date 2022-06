AC Milan: Transfer-Offensive nach dem Scudetto

Die Meisterflaute kann der AC Mailand seit diesem Jahr getrost abhaken. Am finalen Spieltag holten die Rossoneri ihren 19. Scudetto und verbannten damit auch den letztjährigen Titelträger und Stadtrivalen Inter Mailand vom Thron der Serie A. Zudem darf sich Milan ab heute durch den Verkauf des Klubs über einen neuen Besitzer freuen. Die US-amerikanischen Investorengruppe RedBird Capital Partners wird zukünftig die Führung des Vereins übernehmen.

Die triumphale Saison soll jedoch erst der Anfang sein, Milan hat sich viel für die kommende Spielzeit vorgenommen. Allem voran soll Stürmerstar Rafael Leão (22) gehalten werden. Avancen von Manchester City und anderen europäischen Schwergewichten will man Einhalt gebieten. Mehr noch: Der Kader soll zusätzlich durch hochkarätige Neuverpflichtungen verstärkt werden. Wie viel Transferbudget dafür zur Verfügung steht, ist nach dem jüngsten Besitzerwechsel jedoch noch nicht final geklärt. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge plant der AC Mailand ungeachtet dessen einen geschäftigen Sommer.

Origi im Anflug

Ein Spieler, der so gut wie sicher in der Modestadt landen wird, ist Divock Origi (27) vom FC Liverpool. Der ablösefreie Belgier ist sich mit Milan über einen Vierjahresvertrag einig, einzig der Medizincheck steht noch aus. Zur neuen rot-schwarzen Offensivpower könnte auch Noa Lang vom FC Brügge beitragen. Die Vereine stehen wegen eines potenziellen Deals seit einiger Zeit in Kontakt. Die aufgerufene Ablösesumme von 22 Millionen Euro stellt dem Vernehmen nach keine große finanzielle Hürde dar.

Milan schielt auf Roma-Star Zaniolo

Weit oben auf der Mailänder Wunschliste findet sich zudem Nicolò Zaniolo von der AS Rom wieder. Der frischgebackene Conference League-Sieger hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich, gilt mit seinen 22 Jahren aber immer noch als ein großes Versprechen für die Zukunft. Erste indirekte Kontakte soll es dem Vernehmen nach gegeben haben. Milan bot an, Alexis Saelemakers (22) an die Roma abzutreten und 25 Millionen obendrauf zu packen. Coach José Mourinho will seinen variablen Angreifer jedoch nicht abgeben und legte bereits sein Veto ein. Ein letztes Wort ist dieser Causa aber noch nicht gesprochen, heißt es weiter.

Mailänder-Duell um Bremer?

Um die Mittelfeldzentrale zu verstärken, könnte Renato Sanches (24) vom OSC Lille den Weg ins Giuseppe-Meazza-Stadion finden. Ein Wechsel des lauffreudigen Portugiesen ist seit geraumer Zeit im Gespräch und könnte nun im Sommer verwirklicht werden. Hinter den Kulissen laufen bereits Gespräche mit dessen Berater Jorge Mendes. Sanches könnte Franck Kessié (25) ersetzen, den es zum FC Barcelona zieht.

Des Weiteren sieht die ‚Gazzetta dello Sport‘ in Bremer (25) vom FC Turin einen möglichen Neuzugang für Milans Abwehr. Doch auch Inter buhlt um den bulligen Innenverteidiger. Mit Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und dem FC Bayern stößt der AC Mailand zudem auf internationale Konkurrenz. Ein Wettbieten bahnt sich in diesem Fall an. Die Pläne in Mailand sind wieder größer geworden, auf den nächsten Scudetto will man nicht wieder elf Jahre warten.