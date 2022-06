Neuer Besitzer für Milan

Der AC Mailand hat einen neuen Besitzer. Wie der italienische Meister offiziell mitteilt, hat sich der aktuelle Inhaber Elliott Advisors UK Limited mit der US-amerikanischen Investorengruppe RedBird Capital Partners auf eine endgültige Übernahme des Klubs einigen können. Der Übergang zu den neuen Eigentümern soll der Meldung zufolge spätestens im September abgeschlossen sein.

Der Preis wird nach Klubangaben auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. Elliott, das Milan 2018 vom später zahlungsunfähigen chinesischen Investor Li Yonghong übernommen hatte, behält bei den Rossoneri einen Sitz im Verwaltungsrat. Vor der Übernahme von RedBird war auch ein Konsortium aus Bahrain am Kauf der Mailänder interessiert, die Gespräche scheiterten jedoch.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

