City hat Leão im Visier

Sollten sich die Wege von Raheem Sterling und Manchester City im Sommer trennen, hat der englische Meister einen prominenten Ersatz ins Auge gefasst. Wie FT erfuhr, haben die Skyblues Rafael Leão vom AC Mailand im Blick. Der 22-jährige Offensivspieler steuerte in 34 Ligaspielen elf Treffer und zehn Torvorlagen zum Meistertitel der Rossoneri bei.

Auch Real Madrid und Paris St. Germain wurden zuletzt mit Leão in Verbindung gebracht. Bei Mailand stoßen die Bemühungen jedoch auf taube Ohren. Milan will mit dem Portugiesen den bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig verlängern und denkt gar nicht an einen Verkauf. Die Ausstiegsklausel für den portugiesischen Angreifer liegt bei 150 Millionen Euro.