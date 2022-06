St. Pauli: Zieht es Vasilj auf die Insel?

Die guten Leistungen von Nikola Vasilj im Tor des FC St. Pauli sind auch im Ausland nicht verborgen geblieben. Wie der ‚Football Insider‘ berichtet, sind die Wolverhampton Wanderers, Celtic Glasgow und West Bromwich Albion am 26-jährigen Bosnier interessiert. Die erforderliche Ablösesumme dürfte sich auf zirka 1,5 Millionen Euro belaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der fünffache Nationalspieler stieß erst vergangenen Sommer von Zorya Luhansk zu den Hamburgern und stand in der abgelaufenen Spielzeit in 33 Zweitligaspielen zwischen den Pfosten. Ob er bei einem Wechsel weiterhin auf so viel Spielzeit kommen kann, ist allerdings fraglich. Insbesondere bei den Wolves scheint derzeit kaum ein Vorbeikommen an José Sa (29), der erst kürzlich vereinsintern zum Spieler der Saison gekürt wurde.