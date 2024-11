FC Bayern: Drei Sommer-Abgänge schon sicher?

Bryan Zaragoza

Es ist knapp zehn Monate her, dass die Münchner den Transfer des spanischen Offensivspielers notgedrungen vorgezogen hatten. Weil ihm auch unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany keine Perspektive aufgezeigt werden konnte, zog es den 23-Jährigen auf Leihbasis zurück in seine Heimat zu CA Osasuna. Berichten zufolge hegt der deutsche Rekordmeister keine Absicht, Zaragoza trotz eines langfristigen Arbeitspapieres zurückzuholen. Ein Abnehmer ist noch nicht vorstellig geworden.

Alphonso Davies

Der Poker um den Linksverteidiger zieht sich seit Monaten wie Kaugummi. Immer wieder machen widersprüchliche Berichte die Runde. Erneut soll feststehen, dass der 24-Jährige nicht an der Säbener Straße verlängern möchte, sondern im Sommer bei Real Madrid aufschlägt. Davies’ Berater Nedal Huoseh will davon zwar nichts wissen, doch aufgrund seines auslaufenden Vertrags dürfte der Kanadier im Januar bei einem anderen Klub – voraussichtlich den Galaktischen – unterschreiben.

Eric Dier

Gleiches gilt für den englischen Innenverteidiger: Diers Arbeitspapier läuft in wenigen Monaten aus. Doch anders als in der Causa Davies planen die Münchner nicht mehr mit dem 30-Jährigen, der unter Kompany so gut wie gar nicht zum Zug kommt. Womöglich bahnt sich eine Rückkehr in seine Heimat an. Brighton & Hove Albion, der FC Brentford und die Wolverhampton Wanderers sollen an Dier dran sein.