Hoffenheim: Neuer Vertrag für Philipp?

Luca Philipp hat sich zu seiner Zukunft bei der TSG Hoffenheim geäußert. Nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart, bei er mit vielen starken Paraden überzeugen konnte, sagte der 24-Jährige: „Wir setzen uns zusammen. Wir haben ein offenes Verhältnis, eine offene Kommunikation, was das angeht. Ich glaube, das haben wir beide auch verdient nach den fast zwölf Jahren, die ich jetzt hier im Verein bin.“ Der Vertrag des Torhüters läuft im Sommer aus, wenn Oliver Baumann (34) von seiner Fußsehnenverletzung zurückkehrt, wird Philipp zunächst wieder ins zweite Glied rücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich glaube, Oli hebt sich mit über 400 Spielen hervor. Ich bleibe bescheiden und weiß, wo ich stehe“, so Philipp. Seit 2013 spielt er bei der TSG, musste sich aber bis zu dieser Saison gedulden, um in der Bundesliga sein Debüt zu feiern. Mit seinen starken Leistungen zuletzt hat Philipp sicherlich auch andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht, die ihm in naher Zukunft mehr Spielzeit garantieren können.