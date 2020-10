Haaland-Abschied „überhaupt kein Thema“

Erling Haaland wird Borussia Dortmund voraussichtlich über die aktuelle Saison hinaus erhalten bleiben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist die Tendenz sehr klar: Ein Abschied sei für ihn derzeit „überhaupt kein Thema.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim BVB ist Haaland die unumstrittene Nummer eins im Sturmzentrum. Dem Wechsel ins Ausland zu einem europäischen Topklub steht der 20-Jährige bis auf weiteres noch kritisch gegenüber: „Wechselt er zu einem Weltklub, dann nur als Stammspieler,“ folgert das Sportblatt weiter.

Auch Sportdirektor Michael Zorc bekräftigt: „Bei uns gibt es keine Diskussion um ihn [...]. Erling will sich permanent verbessern. Am liebsten will er jede Woche besser werden, Fortschritte erzielen. Weil er spürt, dass er noch Entwicklungspotenzial besitzt. Und er weiß, dass Borussia Dortmund dabei der richtige Klub für ihn ist.“

Zudem existiert wohl keine Ausstiegsklausel in Haalands bis 2024 gültigem Vertrag – lediglich eine mündliche Vereinbarung der Parteien, dem Spieler ab einem gewissen Zeitpunkt keine Steine in den Weg zu legen. Dieser Zeitpunkt liegt allerdings noch in weiter Ferne.