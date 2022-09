Foster macht Schluss

Ben Foster hat seine Karriere beendet. Wie der bislang vereinslose Torwart offiziell bestätigt, wird er nicht mehr auf die Profibühne zurückkehren. Ende Juni ist der Vertrag des 39-Jährigen beim FC Watford ausgelaufen und wurde nicht mehr verlängern.

Für Watford, Manchester United, Birmingham City und West Bromwich Albion sammelte der Keeper insgesamt 390 Premier League-Einsätze. Für die Red Devils stand er zudem dreimal in der Champions League im Kasten und gewann zweimal die Meisterschaft. Garniert wird die Bilanz durch acht Einsätze für die englische Nationalmannschaft.

It's time to say goodbye 👍😘https://t.co/lIDefeueeN pic.twitter.com/2Pgza5VEzi