Herthas Plan mit Hussein

Hertha BSC möchte Mittelfeldspieler Bilal Hussein andernorts zu Spielpraxis verhelfen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass eine Leihe des 24-jährigen Schweden angedacht ist. Mögliche Abnehmer haben sich bislang noch nicht herauskristallisiert.

Erst im vergangenen Sommer war Hussein aus seiner Heimat von AIK Solna in die Hauptstadt gewechselt. Damaliger Kostenpunkt: Knapp eine halbe Million Euro. Seitdem stehen 17 Zweitligaeinsätze, lediglich zwei von Beginn an, für den Nationalspieler (zwei Länderspiele) zu Buche. An die Hertha ist Hussein vertraglich bis 2026 gebunden.