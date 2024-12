Ibra zu Bayern: „Schicksal hatte andere Pläne“

Zlatan Ibrahimovic hegt große Sympathien für die Bundesliga. Das offenbart der ehemalige Starstürmer in einem Interview mit ‚Sports Illustrated Deutschland‘: „Der Fußball in Deutschland ist herausragend. Ich liebe die Stadien dort, denn sie sind immer ausverkauft. Für einen Verein wie Bayern München zu spielen, wäre sicher nicht schlecht gewesen, allein aufgrund der Geschichte und der Spieler des Klubs. Für mich gehört der FC Bayern zu den fünf größten Vereinen der Welt. Ich bewundere den deutschen Fußball und die Nationalmannschaft sehr.“ Trotz einer langen Karriere und Stationen bei neun verschiedenen Klubs ist der Schwede jedoch nie in der Bundesliga gelandet.

„Die hätten sich mich nicht leisten können. Aber nein, um ehrlich zu sein, gab es nie eine Möglichkeit, dorthin zu wechseln. Es wäre bestimmt schön gewesen – aber das Schicksal hatte andere Pläne für mich“, so Ibrahimovic, der 2023 seine Schuhe an den Nagel gehängt hat und aktuell als Berater für den AC Mailand tätig ist. Dass für viele Experten mittlerweile Erling Haaland von Manchester City als der „neue Zlatan“ gilt, gefalle dem 43-Jährigen nicht: „Vielleicht liegt es am Pferdeschwanz. Aber nein, ich hatte meine Ära, spielte auf meine Weise. Er hat nun seine Ära, spielt auf seine Weise. Es kann also keinen neuen Zlatan geben. Trotzdem: Erling Haaland ist ein großartiger Spieler und macht einen fantastischen Job.“