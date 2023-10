VfB: Entwarnung bei Zagadou

Dan-Axel Zagadou droht wohl keine Ausfallzeit. Wie der VfB Stuttgart offiziell mitteilt, haben Untersuchungen beim Innenverteidiger „keine strukturelle Verletzung“ ergeben.

Beim 0:3-Ausärtssieg der Schwaben gegen Union Berlin musste Zagadou in der 82. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Nach zwei Kurzeinsätzen stand der 24-jährige Franzose am gestrigen Samstag wieder in der Anfangsformation.