Wegen Kouassi & Aouchiche: PSG-Sportchef attackiert Verband

Tanguy Kouassi (18) zieht es ablösefrei zum FC Bayern. Und auch der ein Jahr jüngere Adil Aouchiche könnte den Weg in die Bundesliga gehen. Das 17-jährige Mittelfeld-Juwel steht nach FT-Infos bei Bayer Leverkusen auf der Liste.

Für Paris St. Germain gehört es fast schon zum Alltag, begabte Eigengewächse zum Nulltarif zu verlieren. Sportchef Leonardo sieht darin aber kein Versagen des Klubs, sondern macht vielmehr den Verband verantwortlich. Aufgrund der aktuellen Regelungen sei es schlicht unmöglich, die Jugendspieler zu vernünftigen Konditionen zu halten.

Leonardo beschuldigt den Verband

Es gebe immer das „Risiko, sie zu verlieren“, klagt Leonardo gegenüber dem Radiosender ‚RMC‘. Weil man Verträge mit Jugendspielern auf allerhöchstens drei Jahre begrenzen muss, seien Jungstars versucht, „im Alter von 18 oder 19 Jahren ablösefrei ins Ausland zu gehen und dort zu spielen“.

Das Resultat sehe so aus, dass „es uns in die komplexe Situation bringt, in der wir die Wahl haben, sie entweder gehen zu lassen oder zu viel zu bezahlen“. Zur Wahrheit gehört aber auch: Viele PSG-Youngster verlassen den Nobelklub von der Seine eher aufgrund mangelnder sportlicher Perspektive. Kouassi, der unter Thomas Tuchel regelmäßig zum Einsatz kam, ist da ein Sonderfall.