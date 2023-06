Ajax bedient sich in Rom

Ajax Amsterdam holt sich talentierte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld ins Boot. Nach Angaben des niederländischen Rekordmeister wurde mit der AS Rom Einigung über den Transfer von Benjamin Tahirovic erzielt. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 8,4 Millionen Euro. Der Bosnier (drei A-Länderspiele) kam in der abgelaufenen Saison in 13 Profispielen der Roma zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ajax-Sportchef Sven Mislintat sagt: „Benjamin ist ein starker Mittelfeldspieler mit viel Ballbesitz. Er ist ein großes Talent mit einer großartigen Mentalität. Er wird in ein paar Tagen nach Amsterdam reisen, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen Vertrag mit uns abzuschließen.“

Lese-Tipp

Ajax: Talent aus Dänemark im Visier