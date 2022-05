UEFA kürt Kostic zum Spieler der Saison

Filip Kostic wird eine besondere Ehrung zuteil. Die UEFA ernennt den 29-jährigen Flügelspieler von Eintracht Frankfurt zum besten Spieler der Europa League-Saison. Zuvor war bereits Ansgar Knauff (20) als bester junger Spieler gekürt worden.

Kostic stand in zwölf der 13 Europa League-Spiele der SGE über die volle Distanz auf dem Platz. Dabei gelangen ihm drei Tore und sechs Vorlagen. Im Finale gegen die Glasgows Rangers (6:5 n.E.) legte er den Treffer zum 1:1-Ausgleich durch Rafael Borré auf und verwandelte im Elfmeterschießen.

🥇 UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Filip Kostić as the 2021/22 UEFA Europa League Player of the Season 👏👏👏@eintracht | #UELfinal