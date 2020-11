Gosens: „Mein großer Traum ist die Bundesliga“

Robin Gosens hegt nach wie vor die Absicht, eines Tages in der Bundesliga zu spielen. „Mein großer Traum ist die Bundesliga. Diesen möchte ich mir in meiner Karriere noch erfüllen. Diese Liga habe ich in meiner Kindheit immer am meisten verfolgt“, erklärt der deutsche Nationalspieler in Diensten von Atalanta Bergamo gegenüber ‚Sport1‘, „wann das passiert, weiß ich allerdings nicht. Es steht aber auf meiner mittelfristigen Bucket-List.“

Gosens ist noch bis 2022 an Atalanta gebunden. Möchte der italienische Erstligist für den 26-Jährigen eine Ablöse kassieren, würde zwangsläufig ein Wechsel im Sommer 2021 zum Thema werden. Schlechte Nachrichten gibt es derweil für die Fans des FC Schalke 04. Gosens, selbst bekennender Anhänger der Königsblauen, erklärt über einen möglichen Wechsel nach Gelsenkirchen: „Aus aktuellen sportlichen Anlässen macht es keinen Sinn. Das wäre kein Karriereschritt, der mich sportlich weiterbringt.“