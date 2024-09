Unter einer Bedingung: Neuer muss zurück ins DFB-Tor

Unter Tränen musste Marc-André ter Stegen (32) beim gestrigen Spiel des FC Barcelona beim FC Villarreal (5:1) vom Feld getragen werden. Der Keeper zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird laut katalanischen Medien rund acht Monate ausfallen.

Besonders bitter: Ter Stegen war nach fast einer Dekade des Wartens gerade erst zur Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft befördert worden. Manuel Neuer (38) hatte zuvor mit seinem Rücktritt den Weg freigemacht. Im Wissen, dass mit ter Stegen ein Weltklasse-Nachfolger bereitsteht.

Durch dessen Ausfall wird es qualitativ aber dünn im DFB-Tor. Oliver Baumann (34) ist international völlig unerfahren und Alexander Nübel (27) zeigte zuletzt mit zwei Patzern bei der 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart bei Real Madrid, dass er den ganz großen Spielen noch nicht gewachsen ist.

Neuer-Frage drängt sich auf

Muss Neuer nun ins DFB-Tor zurückkehren? Diese Frage drängt sich auf, ist doch zudem völlig unklar, ob ter Stegen nach der schweren Verletzung bis zur WM in den USA, Kanada und Mexiko 2026 wieder der Alte wird.

Neuer, so viel ist klar, müsste für ein Comeback garantieren, dass er trotz Vertragsablauf beim FC Bayern im Sommer noch ein Jahr dranhängt und somit theoretisch für die WM zur Verfügung steht. Passiert das, wäre ein schnelles Comeback des fünffachen Welttorhüters sicherlich die beste Lösung für das Team von Julian Nagelsmann. Die nächsten Nations League-Spiele stehen am 11. und 14. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande an.