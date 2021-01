Gaich leihweise nach Italien

Adolfo Gaich bricht seine Zelte in Russland ab und wechselt in die Serie A zu Benevento Calcio. Wie ZSKA Moskau offiziell mitteilt, wird der 21-jährige Sturmtank für die restliche Saison nach Italien ausgeliehen.

In der russischen Hauptstadt kam Gaich nur zu zwei Startelfeinsätzen in der laufenden Spielzeit. In insgesamt 13 Partien gelang dem Argentinier bloß eine Vorlage. Gaich schloss sich im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro ZSKA an. Sein Vertrag in Moskau läuft noch bis 2025.