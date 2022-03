Mata auf Klubsuche

Die Zeit von Juan Mata bei Manchester United läuft allmählich ab. Nach acht Jahren im Trikot der Red Devils will der Spanier laut ‚The Athletic‘ im Sommer ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach der Saison aus. Dann will Mata dem Bericht zufolge in eine neue Liga wechseln.

Trotz zahlreicher Anfragen aus La Liga spielt eine Rückkehr nach Spanien offenbar keine Rolle in den Überlegungen des ehemaligen Nationalspielers. Vielmehr möchte Mata seine Karriere in einem anderen Land fortsetzen. Der Kreativspieler war bislang ausschließlich für englische und spanische Klubs aktiv.