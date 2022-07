Pogba droht WM-Aus

Die kürzlich erlittene Knieverletzung könnte für Paul Pogba weitreichendere Folgen haben, als bisher gedacht. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, gibt es zwei Arten der Behandlung für den lädierten Meniskus des Neuzugangs von Juventus Turin. Bei einer der Behandlungsmethoden würde der französische Starspieler wohl die WM in Katar verpassen.

Unterzieht sich Pogba einer Meniskektomie, einem arthroskopischer Eingriff am Kniegelenk, könnte er voraussichtlich nach drei Monaten wieder auf dem Platz stehen. Entscheidet sich der 29-Jährige für eine Meniskusnaht – so wie es die Experten und Mediziner dem Bericht zufolge empfehlen – könnte die Behandlung samt Reha den Mittelfeldspieler bis zu fünf Monate außer Gefecht setzen. Dann wäre die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ausgeschlossen.