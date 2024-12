Sylla vermeidet Schalke-Bekenntnis

Moussa Sylla lässt seine Zukunft bei Schalke 04 offen. Auf Nachfrage der ‚WAZ‘, ob er auch in der Rückrunde für die Königsblauen auflaufen werde, antwortete der 25-Jährige nach dem gestrigen 4:1-Sieg gegen Tabellenführer SV Elversberg: „Versprechen im Fußball? Ich bin wirklich glücklich auf Schalke, habe Vertrag und werde jetzt den Urlaub genießen.“

Nach seinem Doppelpack gegen die SVE steht Sylla nun mit elf Saisontoren auf Rang eins der Torschützenliste. „Wenn jemand gute Leistungen bringt und an die Tür klopft, wird es immer jemanden geben, der die Tür öffnet. Moussa und Kenan (Karaman, Anm. d. Red.) sind Spieler, die Qualität haben und Tore machen können. Zusammen haben sie 21 Tore. Trainer und Sportdirektoren erkennen so ein Talent. Es kann sein, dass da Interessenten kommen“, ordnet Trainer Kees van Wonderen ein. Auch Kapitän Karaman gehört mit zehn Treffern zu den Schlüsselspielern der Knappen. Beide sind noch bis 2028 an den Zweitligisten gebunden.