Hoffenheim verpflichtet Prömel

Grischa Prömel wird in der kommenden Saison für die TSG Hoffenheim auflaufen. Die Kraichgauer verkünden die Verpflichtung des 27-jährigen Mittelfeldspielers, dessen Vertrag bei Union Berlin ausläuft. Bei der TSG unterschreibt Prömel bis 2026.

„Grischa ist ein Spieler mit herausragenden läuferischen Fähigkeiten und einer enormen Präsenz, der im Mittelfeld sehr variabel agieren kann und zudem ein großes Spielverständnis besitzt“, schwärmt Sportchef Alexander Rosen, „neben seinen Defensivqualitäten und seiner beeindruckenden Mentalität verfügt er auch über ein besonderes taktisches Gespür und wird darüber hinaus aus seiner Position immer wieder torgefährlich. Alles in allem ein außergewöhnliches Gesamtpaket.“

Zweiter Neuzugang

Prömel war zwischen 2013 und 2015 bereits in der Hoffenheimer Jugend aktiv. Über den Karlsruher SC fand der gebürtige Stuttgarter schlussendlich den Weg zu Union Berlin. Bei den Eisernen ist er Leistungsträger und kommt in der aktuellen Saison bereits auf vier Tore in 19 Bundesliga-Einsätzen.

In Hoffenheim ist Prömel bereits der zweite fixe Neuzugang für die kommende Saison. Bereits Ende Januar präsentierte die TSG Finn Ole Becker, der ablösefrei vom FC St. Pauli kommt.