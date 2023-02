Sulemana wechselt nach Southampton

Kamaldeen Sulemana wagt den Sprung in die englische Premier League. Wie der FC Southampton offiziell vermeldet, kommt der Offensivspieler vom französischen Erstligisten Stade Rennes. Dem Vernehmen nach überweisen die Saints 25 Millionen Euro zuzüglich drei Millionen an möglichen Boni.

Am Solent bindet sich der 20-jährige Ghanaer bis 2027. In Rennes wäre der Vertrag 2026 ausgelaufen. Für die Bretonen kam der Flügelspieler in der laufenden Spielzeit auf 20 Einsätze, in denen er an drei Treffern direkt beteiligt war.

