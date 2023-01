Breitenreiter: Dank Dolberg „weitere Option“

Für André Breitenreiter ist Kasper Dolberg (25) genau der Spieler, der der TSG Hoffenheim noch gefehlt hat. „Wir wussten schon seit Sommer, dass uns noch eine Komponente fehlt. Jemand, der eine entsprechende Statur hat und ein Zielspieler sein kann“, begründet der Trainer gegenüber dem ‚kicker‘ und führt aus: „Bis auf Munas Dabbur hatten wir keinen, der mit dem Rücken zum Tor Bälle sichert. Und wir brauchten jemanden, der schon nachgewiesen hat, dass er Tore erzielen kann. Kasper hat großes Potenzial.“

Dolberg wurde bis Saisonende vom OGC Nizza ausgeliehen. Im Gegenzug wechselte Georginio Rutter (20) für bis zu 40 Millionen Euro zu Leeds United. „Als Trainer möchte man natürlich so viele Alternativen wie möglich, das ist doch klar. Aber wir werden die Kadersituation in Ruhe besprechen und sehen, was machbar ist“, so Breitenreiter über die weitere Planung.

