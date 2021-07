Bailey wechselt in die Premier League

Bayer Leverkusen lässt Leon Bailey ziehen. Der 23-Jährige wird in der neuen Spielzeit das Trikot von Aston Villa tragen. Der englische Erstligist verkündet offiziell eine Einigung mit der Werkself.

Lediglich der Medizincheck und kleinere Details stehen der offiziellen Transfermeldung noch im Weg. Die Ablöse liegt bei rund 35 Millionen Euro.

Bailey selbst machte zuletzt kein Geheimnis aus seinem Wunsch nach einem Wechsel. „Ich will eine neue Herausforderung annehmen“, so der Flügelstürmer. Sein Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2023 datiert.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.