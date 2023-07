Bernat bei Galatasaray angeboten

Juan Bernat könnte seine Karriere in der Türkei fortsetzen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sein Klub Paris St. Germain den 30-jährigen Linksverteidiger bei Galatasaray angeboten. Der ehemalige Bayern-Spieler ist noch bis 2025 an PSG gebunden.

Sollte Galatasaray zuschlagen, könnte Bernat einer von drei Profis sein, der in diesem Sommer den Weg von PSG zu Gala einschlägt. Denn der Istanbuler Traditionsklub zeigt auch Interesse an einer Festverpflichtung des bisherigen Leihspielers Mauro Icardi (30) sowie an Leandro Paredes (29).

