U21-Trainer mit Lob: Brobbey fit für Bundesliga

RB Leipzigs Sommer-Neuzugang Brian Brobbey ist wieder einsatzbereit. Der niederländische U21-Nationalspieler stand am Montagnachmittag gegen Gibraltar (7:0) 60 Minuten auf dem Feld und erzielte einen Treffer. Für die anstehende Partie in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) am Samstag dürfte der wuchtige Stürmer wieder eine Option für Leipzig-Trainer Jesse Marsch sein.

Erwin van de Looi, Trainer der niederländischen U21 Nationalmannschaft, lobt den Torjäger, der nach längerer Verletzungspause wieder auf einem guten Weg ist: „Das ist eine großartige Entwicklung. In Absprache mit Leipzig hat er nun neunzig Minuten spielen können. Das ist gut für den Verein und für die Nationalmannschaft.“ Zuletzt stand Brobbey im September für Leipzig auf dem Feld.