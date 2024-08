BVB-Flirt Sucic vom Markt

Luka Sucic (21) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der kroatische EM-Fahrer reist am heutigen Donnerstag nach Spanien, um seinen Wechsel zu Real Sociedad zu vollziehen, berichtet Fabrizio Romano. Wie hoch die Ablösesumme ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert. Angesichts seines bei RB Salzburg nur noch bis 2025 gültigen Arbeitspapieres dürfte die Bezahlung aber nicht allzu üppig ausfallen.

Sucic wurde in der RB-Akademie ausgebildet und landete 2020 über den FC Liefering in Salzburg. Ein Jahr später gab er sein Debüt für die Nationalmannschaft, für die er mittlerweile elf Partien absolvierte. In San Sebastián soll der Mittelfeldspieler, der zwischenzeitlich auch bei Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht wurde, dabei helfen, den bevorstehenden Abgang von Mikel Merino (28) zum FC Arsenal aufzufangen.