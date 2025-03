Guardiola reagiert auf Grealish-Eklat

Manchester Citys Cheftrainer Pep Guardiola (54) hat sich zum Eklat um seinen Spieler Jack Grealish geäußert. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem heutigen Duell beim Tabellennachbarn Nottingham Forest (13:30 Uhr) sagte der Spanier: „Sie (seine Spieler, Anm. d. Red.) wissen, was sie zu tun haben. Ein freier Tag ist ein freier Tag, es gibt kein Training. Sie haben ein Privatleben, in dem sie tun können, was sie wollen.“ Der englische Flügelspieler wurde vor wenigen Tagen sichtlich betrunken beim Verlassen eines Lokals gefilmt. Nicht das erste Mal, dass solche Bilder des einstigen 100-Millionen-Transfers der Skyblues die Runde machen.

Guardiola ergänzte anschließend: „Ich werde nicht kontrollieren, was sie in ihrem Privatleben tun. Ich bewerte, was ich auf dem Spielfeld, in den Trainingseinheiten und im Spiel sehe.“ In der laufenden Saison stand Grealish nur sechsmal in der Startelf, seit Ende Dezember stehen für den 29-Jährigen lediglich drei Kurzeinsätze in der Premier League zu Buche. Sein Vertrag bei City ist noch bis 2027 gültig. Eine Erfüllung des Kontrakts ist jedoch alles andere als in Stein gemeißelt.