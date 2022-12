Kanes tragischer Fehlschuss: Frankreich steht im Halbfinale

Frankreich steht nach einem 2:1-Sieg über England im WM-Halbfinale. In der elften Minute brachte Olivier Giroud den Ball nach Dembélé-Flanke erstmals aufs Tor. England-Keeper Jordan Pickford entschärfte den unplatzierten Kopfball problemlos.

Aurélien Tchouaméni brachte die Franzosen sechs Minuten später in Front. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und beförderte das Spielgerät ins linke untere Eck.

Die Engländer agierten in der Folge mutiger – ein Freistoß von Luke Shaw landete in der 21. Minute in den Armen von Hugo Lloris, kurz darauf verhinderten wenige Zentimeter einen Elfmeter für die Three Lions: Ein Foul von Dayot Upamecano an Harry Kane verordnete der VAR außerhalb des Strafraums.

Giroud kontert Kane

Nach dem Seitenwechsel setzte Jude Bellingham das erste Ausrufezeichen. Den Volleyschuss des Dortmunders lenkte Lloris knapp über die Latte. In der 52. Minute ging Bukayo Saka nach Foul von Tchouaméni im Sechzehner zu Boden – den fälligen Strafstoß verwandelte Harry Kane zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Harry Maguire hatte dann sogar die englische Führung auf dem Kopf (70.), touchierte mit seinem Abschluss aber nur den Außenpfosten. Frankreich blieb im zweiten Durchgang weitestgehend harmlos, ehe Olivier Giroud (77.) erst aus sieben Metern an Pickford scheiterte und nur eine Minute später eine Flanke von Antoine Griezmann einköpfte.

Kane verschießt

In der 82. Minute zeigte der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio nach einem Bodycheck von Theo Hernández an Mason Mount erneut auf den Punkt. Dieses Mal konnte Kane seinen Tottenham-Kollegen Lloris nicht überwinden, der 29-Jährige jagte den Ball in die Wolken von Katar. Ein Freistoß von Marcus Rashford ging in letzter Sekunde knapp über das Tor. Somit blieb es beim 2:1 für Titelverteidiger Frankreich.

In der Runde der letzten Vier trifft die Équipe Tricolore am Mittwoch auf Marokko. Den ersten Finalteilnehmer spielen am Tag zuvor Argentinien und Kroatien aus. Die Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 ist also möglich. Vor vier Jahren in Russland hatte Frankreich mit 4:2 über Kroatien triumphiert.