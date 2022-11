Neymar-Rückkehr früher als gedacht?

Die brasilianische Nationalmannschaft könnte schon früher als gedacht auf Superstar Neymar zurückgreifen. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, ist der 30-Jährige bereits in der letzten Vorrundenpartie gegen Kamerun (Freitag, 20 Uhr) wieder einsatzbereit. Im ersten Gruppenspiel der Seleção gegen Serbien (2:0) hatte sich der PSG-Legionär eine leichte Außenbandverletzung im Fußgelenk zugezogen. Erste Diagnosen prognostizierten eine Ausfallzeit bis in die K.O.-Phase hinein.

Der Zeitung zufolge hat Neymar weniger Schmerzen und die Schwellung am rechten Knöchel sei „merklich zurückgegangen“. Nationaltrainer Tite gab sich derweil eine Mitschuld an der Blessur seines Schützlings. „Ich habe nicht bemerkt, dass er verletzt war. [...] Das war mein Fehler, ich mache mir große Vorwürfe, ich bereue es zutiefst“, so der 61-Jährige.