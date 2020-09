Fulham-Coach Parker verlängert

Der FC Fulham bindet seinen Cheftrainer Scott Parker langfristig. Wie die Cottagers offiziell verkünden, hat der ehemalige englische Nationalspieler nach geschafftem Aufstieg ein Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben. Das alte wäre im nächsten Jahr ausgelaufen.

Parker hatte den Londoner Klub im Februar 2019 übernommen und seine Mission mit dem Wiederaufstieg erfüllt. In der vergangenen Spielzeit kam der 39-Jährige in 52 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,73 Punkten.

Rewarded for his efforts. 🏅



Scott has a new contract! 👔#SUPERSCOTT